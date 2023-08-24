Лавров: о постоянном членстве ФРГ и Японии в Совбезе ООН не может быть и речи
- РИА Новости
«В смысловом плане, конечно же, не может быть и речи о том, чтобы Германия и Япония присоединились к Совету Безопасности на постоянной основе», — подчеркнул российский министр.
Лавров отметил, что присоединение этих стран к Совбезу только углубило бы несправедливость, поскольку в данный момент более трети состава СБ представляют страны золотого миллиарда.
Ранее президент США Джо Байден призвал увеличить число постоянных членов Совбеза ООН.
Сергей Лавров назвал Индию и Бразилию достойными кандидатами на место постоянных членов СБ ООН.