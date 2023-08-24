Узнать больше

Лавров: о постоянном членстве ФРГ и Японии в Совбезе ООН не может быть и речи

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что о постоянном членстве Германии и Японии в Совете Безопасности ООН не может быть и речи.
Лавров: о постоянном членстве ФРГ и Японии в Совбезе ООН не может быть и речи
  • РИА Новости

«В смысловом плане, конечно же, не может быть и речи о том, чтобы Германия и Япония присоединились к Совету Безопасности на постоянной основе», — подчеркнул российский министр.

Лавров отметил, что присоединение этих стран к Совбезу только углубило бы несправедливость, поскольку в данный момент более трети состава СБ представляют страны золотого миллиарда.

Ранее президент США Джо Байден призвал увеличить число постоянных членов Совбеза ООН.

Сергей Лавров назвал Индию и Бразилию достойными кандидатами на место постоянных членов СБ ООН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить