Генсек АфКЗСТ выразил надежду на сотрудничество БРИКС со странами Африки

Генеральный секретарь Африканской континентальной зоны свободной торговли Вамкеле Мене выразил надежду на более активное взаимодействие с африканским континентом со стороны БРИКС.

По его словам, сотрудничество между африканскими странами и государствами — членами БРИКС имеет решающее значение для всего континента.

«Если вы посмотрите на экономический профиль стран БРИКС и их ВВП, то увидите, что это значительная часть мировой экономики», — заявил Мене в комментарии RT.

Он отметил, что страны БРИКС должны рассматривать Африканскую континентальную зону свободной торговли как возможность для расширения своей экономической деятельности.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Российская Федерация искренне заинтересована в укреплении отношений со странами Африки.