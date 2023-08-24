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Сенатор Карасин заявил, что БРИКС не будет менять название

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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал расширение БРИКС. По его словам, организация не будет менять название.
Сенатор Карасин заявил, что БРИКС не будет менять название
  • AP

«Что касается приёма в качестве новых членов Аргентины, Ирана, Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Эфиопии, это является правильным решением. Кстати говоря, это никоим образом не изменит название БРИКС, так как оно стало международно признанным брендом», — заявил Карасин в беседе с URA.RU.

Сенатор также отметил, что БРИКС призвано объединять страны, а не соперничать с другими международными организациями.

«БРИКС идёт своим путём. Обсуждают все вопросы в очень конструктивном, объединяющем ключе, что очень важно для нынешней непростой международной ситуации», — добавил он.

Ранее политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал инициативу банка БРИКС начать кредитование в валютах ЮАР и Бразилии.

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