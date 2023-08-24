Сенатор Карасин заявил, что БРИКС не будет менять название

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал расширение БРИКС. По его словам, организация не будет менять название.

«Что касается приёма в качестве новых членов Аргентины, Ирана, Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Эфиопии, это является правильным решением. Кстати говоря, это никоим образом не изменит название БРИКС, так как оно стало международно признанным брендом», — заявил Карасин в беседе с URA.RU.

Сенатор также отметил, что БРИКС призвано объединять страны, а не соперничать с другими международными организациями.

«БРИКС идёт своим путём. Обсуждают все вопросы в очень конструктивном, объединяющем ключе, что очень важно для нынешней непростой международной ситуации», — добавил он.

Ранее политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал инициативу банка БРИКС начать кредитование в валютах ЮАР и Бразилии.