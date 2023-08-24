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Доцент МГУ Коньков назвал расширение БРИКС новой вехой в развитии организации

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Кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков прокомментировал расширение БРИКС.
Доцент МГУ Коньков назвал расширение БРИКС новой вехой в развитии организации
  • AP

«Как мы знаем, была достаточно внушительная очередь желающих войти в состав БРИКС. Это первое расширение с 2011 года и сразу на шесть государств. В общем-то, все они фигурировали в числе претендентов», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, важно, что расширение БРИКС будет происходить в рамках председательства России в 2024 году.

«И поэтому новые члены БРИКС появятся впервые в организации именно в рамках нашего представительства, именно в контексте саммита в Казани, где мы увидим уже не пять столов участников, а одиннадцать», — пояснил Коньков.

По его словам, расширение БРИКС — новая веха в развитии организации.

Ранее политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал инициативу банка БРИКС начать кредитование в валютах ЮАР и Бразилии.

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