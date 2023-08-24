КНДР назвала сброс Японией воды с «Фукусимы» преступлением против человечества
- AFP
Об этом пишет Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Отмечается, что сброс воды с атомной электростанции вызовет катастрофические последствия, однако японские власти решились на такой шаг, несмотря на протест и предупреждения международного сообщества.
«Япония должна немедленно отказаться от опасного сброса радиоактивно загрязнённой воды, которая серьёзно угрожает безопасности жизни и будущему человечества», — говорится в заявлении.
24 августа компания Tokyo Electric Power (TEPCO), которая является оператором АЭС «Фукусима-1», начала сбрасывать воду со станции в океан.