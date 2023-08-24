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КНДР назвала сброс Японией воды с «Фукусимы» преступлением против человечества

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Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что сброс Японией воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан является преступлением против человечества и ядерной катастрофой.
КНДР назвала сброс Японией воды с «Фукусимы» преступлением против человечества
  • AFP

Об этом пишет Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Отмечается, что сброс воды с атомной электростанции вызовет катастрофические последствия, однако японские власти решились на такой шаг, несмотря на протест и предупреждения международного сообщества.

«Япония должна немедленно отказаться от опасного сброса радиоактивно загрязнённой воды, которая серьёзно угрожает безопасности жизни и будущему человечества», — говорится в заявлении.

24 августа компания Tokyo Electric Power (TEPCO), которая является оператором АЭС «Фукусима-1», начала сбрасывать воду со станции в океан.

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