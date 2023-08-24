WSJ: советник Байдена Салливан позвонил Ушакову в июне после мятежа Пригожина
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Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан разговаривал по телефону с одним из главных советников президента России Владимира Путина в июне, сразу после неудавшегося мятежа Пригожина», — говорится в публикации.
По данным источников газеты, Салливан провёл телефонный разговор именно с Ушаковым.
Как пишет газета, цель беседы состояла в том, чтобы дать понять российской стороне, что Вашингтон не имеет отношения к мятежу.
Отмечается, что таким образом США хотели избежать эскалации в отношениях с Россией.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники информировала, что разведывательные агентства США в середине июня предупредили Белый дом о подготовке в России вооружённого мятежа.
Вечером 24 июня стало известно, что президент Белоруссии после долгих переговоров с Пригожиным смог договориться об остановке продвижения ЧВК по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации напряжения.