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Le Point: Макрон намерен поговорить с Путиным, «когда это будет полезно»

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности переговорить с российским лидером Владимиром Путиным, когда сочтёт это «полезным». Об этом пишет журнал Le Point.
Le Point: Макрон намерен поговорить с Путиным, «когда это будет полезно»
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В интервью изданию Макрон отметил, что одной из тем для обсуждения может стать построение архитектуры безопасности в Европе. Он подчеркнул, что НАТО и ЕС являются частью широкого переговорного процесса.

«В конечном итоге нам придётся перестраивать геополитическую архитектуру Европы. Именно за это я выступал в разговоре с Владимиром Путиным», — добавил он.

Макрон подчеркнул, что поговорит с российским лидером.

Отвечая на вопрос журналиста о том, «разорвана ли связь» с Путиным, французский президент сказал: «Я вновь поговорю с ним, когда это будет полезным».

23 июня Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным, если российский лидер изъявит такое желание.

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