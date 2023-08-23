Путин поздравил Моди с успешной посадкой космической станции на Луну
- РИА Новости
Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Примите сердечные поздравления по случаю успешной посадки индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну в районе её Южного полюса», — говорится в заявлении.
Путин назвал это большим шагом в освоении космического пространства.
23 августа Индия успешно посадила космический аппарат на Южном полюсе Луны.
По словам Моди, успешная посадка аппарата на Луну поможет космическим миссиям других стран.