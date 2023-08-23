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Путин поздравил Моди с успешной посадкой космической станции на Луну

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Российский президент Владимир Путин поздравил премьера Индии Нарендру Моди с успешной посадкой аппарата на Луну.
Путин поздравил Моди с успешной посадкой космической станции на Луну
  • РИА Новости

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите сердечные поздравления по случаю успешной посадки индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну в районе её Южного полюса», — говорится в заявлении.

Путин назвал это большим шагом в освоении космического пространства.

23 августа Индия успешно посадила космический аппарат на Южном полюсе Луны.

По словам Моди, успешная посадка аппарата на Луну поможет космическим миссиям других стран.

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