Путин поздравил Моди с успешной посадкой космической станции на Луну

Российский президент Владимир Путин поздравил премьера Индии Нарендру Моди с успешной посадкой аппарата на Луну.

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите сердечные поздравления по случаю успешной посадки индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну в районе её Южного полюса», — говорится в заявлении.

Путин назвал это большим шагом в освоении космического пространства.

23 августа Индия успешно посадила космический аппарат на Южном полюсе Луны.

По словам Моди, успешная посадка аппарата на Луну поможет космическим миссиям других стран.