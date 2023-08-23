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Путин: БРИКС выступает за формирование многополярного миропорядка

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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что все страны БРИКС выступают за формирование многополярного миропорядка.

Об этом глава государства сказал в ходе саммита объединения.

«Мы все единодушно выступаем в пользу многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого, основанного на мировом праве и соблюдении ключевых принципов Устава ООН», — подчеркнул российский лидер.

Путин также отметил, что БРИКС выступает за определение каждым народом своей собственной модели развития.

Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в XV саммите БРИКС в расширенном составе.

RT ведёт прямую трансляцию.

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