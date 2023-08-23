Президент ЮАР: страны БРИКС должны продвигать интересы «Глобального Юга»

Страны БРИКС должны продвигать интересы «Глобального Юга», заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса.

«Страны БРИКС должны продвигать интересы «Глобального Юга» и призывать промышленно развитые страны соблюдать свои обязательства по поддержке действий в сфере климата путём развития экономического кризиса», — сказал он в ходе заседания объединения.

Ранее Рамапоса заявил, что БРИКС призывает провести фундаментальные реформы мировых финансовых институтов.

В качестве примера подобных трансформаций Рамапоса привёл Новый банк развития БРИКС.

В Йоханнесбурге начал работу XV саммит БРИКС.