Президент ЮАР: страны БРИКС должны продвигать интересы «Глобального Юга»
- РИА Новости
«Страны БРИКС должны продвигать интересы «Глобального Юга» и призывать промышленно развитые страны соблюдать свои обязательства по поддержке действий в сфере климата путём развития экономического кризиса», — сказал он в ходе заседания объединения.
Ранее Рамапоса заявил, что БРИКС призывает провести фундаментальные реформы мировых финансовых институтов.
В качестве примера подобных трансформаций Рамапоса привёл Новый банк развития БРИКС.
В Йоханнесбурге начал работу XV саммит БРИКС.