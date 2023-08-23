Великобритания выделит Украине $245 млн на закупку ядерного топлива у Запада
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«Великобритания будет гарантировать Украине сделку по экспортному финансированию на сумму £192 млн ($245 млн) для закупки ядерного топлива у производителей, в том числе у британских компаний», — цитирует его Reuters.
По словам министра, эти деньги будут гарантией того, что ядерное топливо поступит на Украину в обход российских компаний через посредников. Одним из них выступит компания Urenco.
Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса $13,1 млрд дополнительной военной помощи Украине.
Госсекретарь Энтони Блинкен также призвал конгресс как можно скорее утвердить запрос на выделение $24 млрд помощи Киеву.