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Великобритания выделит Украине $245 млн на закупку ядерного топлива у Запада

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Глава Минэнерго Великобритании Грант Шаппс заявил, что Соединённое Королевство даст Украине гарантии на закупку на Западе ядерного топлива на сумму $245 млн.
Великобритания выделит Украине $245 млн на закупку ядерного топлива у Запада
  • Gettyimages.ru

«Великобритания будет гарантировать Украине сделку по экспортному финансированию на сумму £192 млн ($245 млн) для закупки ядерного топлива у производителей, в том числе у британских компаний», — цитирует его Reuters.

По словам министра, эти деньги будут гарантией того, что ядерное топливо поступит на Украину в обход российских компаний через посредников. Одним из них выступит компания Urenco.

Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса $13,1 млрд дополнительной военной помощи Украине.

Госсекретарь Энтони Блинкен также призвал конгресс как можно скорее утвердить запрос на выделение $24 млрд помощи Киеву.

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