Володин назвал основной проблемой Польши «сумасшедших у власти»
- РИА Новости
Об этом Володин написал в Telegram.
Парламентарий отметил, что польские власти пытаются спасти рейтинги правящей партии «Право и справедливость».
По его данным, за эту партию готовы проголосовать лишь 33% граждан Польши.
Володин подчеркнул, что для спасения рейтингов президент Польши Анджей Дуда и правящая партия разыгрывают карту внешней угрозы, стягивая на границу с Белоруссией военнослужащих.
«Из этого всего можно сделать вывод: сумасшедшие у власти — самая большая проблема сегодняшней Польши», — говорится в сообщении.
Ранее председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко заявил, что на границе с Польшей складывается жёстко натянутая ситуация.