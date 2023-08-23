Володин назвал основной проблемой Польши «сумасшедших у власти»

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин высказал мнение, что основной проблемой Польши сегодня являются «сумасшедшие власти».

Об этом Володин написал в Telegram.

Парламентарий отметил, что польские власти пытаются спасти рейтинги правящей партии «Право и справедливость».

По его данным, за эту партию готовы проголосовать лишь 33% граждан Польши.

Володин подчеркнул, что для спасения рейтингов президент Польши Анджей Дуда и правящая партия разыгрывают карту внешней угрозы, стягивая на границу с Белоруссией военнослужащих.

«Из этого всего можно сделать вывод: сумасшедшие у власти — самая большая проблема сегодняшней Польши», — говорится в сообщении.

Ранее председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко заявил, что на границе с Польшей складывается жёстко натянутая ситуация.