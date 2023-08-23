В Пентагоне обвинили Россию в попытках нарушить работу Starlink на Украине
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Об этом он сказал в интервью газете The Washington Post.
Как рассказал генерал, Вашингтон намерен вывести на низкую околоземную орбиту большую группировку этих спутников для нужд военных США.
По словам Салтцмена, группировка может насчитывать до 1 тыс. аппаратов.
Он добавил, что российская сторона видит эти попытки США и пытается глушить Starlink.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения FPV-дронами комплекта связи спутниковой системы Starlink, который использовали военнослужащие ВСУ.