В Пентагоне обвинили Россию в попытках нарушить работу Starlink на Украине

Командующий Космическими силами Соединённых Штатов генерал Ченс Салтцмен заявил, что Россия пытается нарушить работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

Об этом он сказал в интервью газете The Washington Post.

Как рассказал генерал, Вашингтон намерен вывести на низкую околоземную орбиту большую группировку этих спутников для нужд военных США.

По словам Салтцмена, группировка может насчитывать до 1 тыс. аппаратов.

Он добавил, что российская сторона видит эти попытки США и пытается глушить Starlink.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения FPV-дронами комплекта связи спутниковой системы Starlink, который использовали военнослужащие ВСУ.