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Движение судов в южном направлении в проливе Дарданеллы возобновится в 21:30 мск

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Судоходство в проливе Дарданеллы, временно прекращённое из-за пожара, частично возобновится в 21:30 мск.
Движение судов в южном направлении в проливе Дарданеллы возобновится в 21:30 мск
  • AP

Об этом сообщило Главное управление береговой охраны Турции.

«Движение судов в Дарданеллах начнётся в 21:30 в направлении север — юг», — передаёт заявление ТАСС.

На данный момент суда смогут пересекать пролив из Мраморного моря в Эгейское.

О времени открытия движения в северном направлении информации ещё нет.

Ранее сообщалось, что пролив Дарданеллы закрыт для прохода судов в направлении Мраморного моря из-за лесного пожара в регионе.

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