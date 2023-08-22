Движение судов в южном направлении в проливе Дарданеллы возобновится в 21:30 мск
- AP
Об этом сообщило Главное управление береговой охраны Турции.
«Движение судов в Дарданеллах начнётся в 21:30 в направлении север — юг», — передаёт заявление ТАСС.
На данный момент суда смогут пересекать пролив из Мраморного моря в Эгейское.
О времени открытия движения в северном направлении информации ещё нет.
Ранее сообщалось, что пролив Дарданеллы закрыт для прохода судов в направлении Мраморного моря из-за лесного пожара в регионе.