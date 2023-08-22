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В ООН объявили о сборе средств для помощи Украине на $268 млн зимой

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ООН и гуманитарные партнёры инициировали сбор средств для оказания помощи Украине зимой на сумму $268 млн.
В ООН объявили о сборе средств для помощи Украине на $268 млн зимой
  • РИА Новости

Об этом сообщил официальный представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы и наши партнёры только что запустили инициативу о заявке на $268 млн для оказания помощи более чем 1,3 млн человек в предстоящие зимние месяцы», — цитирует его ТАСС.

По его словам, помощь будет включать ремонт домов рядом с линией боевых действий, обеспечение одеждой, обогревательными приборами.

Ранее  кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что расходы США на помощь Украине достигли $113 млрд, при этом миллионы американцев теряют доступ к талонам на еду и медицинской страховке.

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