В ООН объявили о сборе средств для помощи Украине на $268 млн зимой

ООН и гуманитарные партнёры инициировали сбор средств для оказания помощи Украине зимой на сумму $268 млн.

Об этом сообщил официальный представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы и наши партнёры только что запустили инициативу о заявке на $268 млн для оказания помощи более чем 1,3 млн человек в предстоящие зимние месяцы», — цитирует его ТАСС.

По его словам, помощь будет включать ремонт домов рядом с линией боевых действий, обеспечение одеждой, обогревательными приборами.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что расходы США на помощь Украине достигли $113 млрд, при этом миллионы американцев теряют доступ к талонам на еду и медицинской страховке.