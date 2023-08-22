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Главный стратег ВЭБ.РФ Алексей Кечко рассказал о причинах популярности БРИКС

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Главный стратег ВЭБ.РФ Алексей Кечко в беседе с RT рассказал о причинах популярности БРИКС.
Главный стратег ВЭБ.РФ Алексей Кечко рассказал о причинах популярности БРИКС
  • РИА Новости

«Мы большие страны, у нас очень большая экономика, мир не может без нас. Мы играем свою уникальную роль, мы все страны с развивающимися, с бурно развивающимися экономиками. У нас есть свои интересы... И нам нужно объединяться», — сказал он.

Саммит БРИКС проходит в ЮАР 22—24 августа. Россию на встречах представляет глава МИД Сергей Лавров, а российский лидер Владимир Путин будет участвовать в саммите в видеоформате.

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