Главный стратег ВЭБ.РФ Алексей Кечко рассказал о причинах популярности БРИКС

Главный стратег ВЭБ.РФ Алексей Кечко в беседе с RT рассказал о причинах популярности БРИКС.

«Мы большие страны, у нас очень большая экономика, мир не может без нас. Мы играем свою уникальную роль, мы все страны с развивающимися, с бурно развивающимися экономиками. У нас есть свои интересы... И нам нужно объединяться», — сказал он.

Саммит БРИКС проходит в ЮАР 22—24 августа. Россию на встречах представляет глава МИД Сергей Лавров, а российский лидер Владимир Путин будет участвовать в саммите в видеоформате.