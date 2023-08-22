Операция по спасению детей с канатной дороги в Пакистане длится более семи часов

Операция по спасению детей, застрявших на высоте на канатной дороге в Пакистане, длится уже более семи часов.

Об этом сообщает Dawn.com.

Ещё одна группа специальных служб пакистанской армии (SSG) направляется в район Аллай города Баттаграм, где среди восьми застрявших на канатной дороге человек находятся шесть школьников.

Представитель спасательной службы Шарик Риаз Хаттак сообщил, что операция осложняется порывистым ветром в этом районе. Также есть опасения, что лопасти вертолёта могут ещё больше расшатать подъёмник.

Ранее сообщалось, что дети застряли на канатной дороге на высоте 365 метров над землёй в Пакистане.