Операция по спасению детей с канатной дороги в Пакистане длится более семи часов
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Об этом сообщает Dawn.com.
Ещё одна группа специальных служб пакистанской армии (SSG) направляется в район Аллай города Баттаграм, где среди восьми застрявших на канатной дороге человек находятся шесть школьников.
Представитель спасательной службы Шарик Риаз Хаттак сообщил, что операция осложняется порывистым ветром в этом районе. Также есть опасения, что лопасти вертолёта могут ещё больше расшатать подъёмник.
Ранее сообщалось, что дети застряли на канатной дороге на высоте 365 метров над землёй в Пакистане.