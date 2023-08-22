Al Arabiya: Африканский союз приостанавливает деятельность Нигера в организации

Совет мира и безопасности Африканского союза (АС) решил приостановить деятельность Нигера в организации.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Уточняется, что решение вступает в силу 22 августа.

Совет также призвал государства — члены Африканского союза и международное сообщество воздержаться от любых действий, которые могли бы придать легитимность перевороту в Нигере.

Ранее стало известно, что государства — члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) проводят на военных аэродромах подготовку к возможной военной операции в Нигере.