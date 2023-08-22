Al Arabiya: Африканский союз приостанавливает деятельность Нигера в организации
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Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Уточняется, что решение вступает в силу 22 августа.
Совет также призвал государства — члены Африканского союза и международное сообщество воздержаться от любых действий, которые могли бы придать легитимность перевороту в Нигере.
Ранее стало известно, что государства — члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) проводят на военных аэродромах подготовку к возможной военной операции в Нигере.