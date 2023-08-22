Глава Делового совета БРИКС Буси Мабуза оценил проведение саммита в Джидде

Председатель Делового совета БРИКС Буси Мабуза прокомментировал в беседе с RT проведение саммита в саудовской Джидде, посвящённого вопросу мирного урегулирования украинского конфликта.

Консультации с участием глав и представителей национальных служб безопасности более 40 стран по мирному урегулированию конфликта на Украине прошли в начале августа. Россия приглашения не получила.

«Если вы исключаете Россию, о каких мирных переговорах может идти речь?.. Если идёт эскалация конфликта, растёт запрос на вооружение, даются обещания о новых поставках, то о каком мире мы говорим?» — сказал Мабуза.

Он также выразил мнение, что «какие-либо решения не принимались, они не кажутся независимыми, они все принимаются в интересах спонсоров войны».

Саммит БРИКС проходит в ЮАР 22—24 августа. Россию на встречах представляет глава МИД Сергей Лавров, а российский президент Владимир Путин будет участвовать в саммите в видеоформате.