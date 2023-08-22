Родной дом Гитлера в Австрии превратят в полицейский участок с учебным центром

Дом в австрийском Браунау-ам-Инн, где родился Адольф Гитлер, превратят в полицейский участок с учебным центром по правам человека. План по реконструкции дома уже создан, работы начнутся 2 октября.

Об этом пишет The Guardian.

Власти Австрии взяли дом под свой контроль в 2016 году, чтобы избежать превращения его в «святыню для неонацистов».

Стоимость реконструкции дома площадью 800 кв. м оценивается в €20 млн, работы планируется завершить к 2025 году, а полицейский участок будет запущен в 2026 году.

Сам Гитлер провёл в этом доме небольшой период своей жизни, тем не менее место продолжает «привлекать сторонников нацистов со всего мира», отмечает газета.

В феврале 2017 года в родном городе немецкого диктатора произошёл инцидент с мужчиной, который разгуливал в образе Адольфа Гитлера, местные заметили его фотографирующимся на фоне дома, где родился лидер нацистской Германии.