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Родной дом Гитлера в Австрии превратят в полицейский участок с учебным центром

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Дом в австрийском Браунау-ам-Инн, где родился Адольф Гитлер, превратят в полицейский участок с учебным центром по правам человека. План по реконструкции дома уже создан, работы начнутся 2 октября.
Родной дом Гитлера в Австрии превратят в полицейский участок с учебным центром
  • AFP

Об этом пишет The Guardian.

Власти Австрии взяли дом под свой контроль в 2016 году, чтобы избежать превращения его в «святыню для неонацистов».

Стоимость реконструкции дома площадью 800 кв. м оценивается в €20 млн, работы планируется завершить к 2025 году, а полицейский участок будет запущен в 2026 году.

Сам Гитлер провёл в этом доме небольшой период своей жизни, тем не менее место продолжает «привлекать сторонников нацистов со всего мира», отмечает газета.

В феврале 2017 года в родном городе немецкого диктатора произошёл инцидент с мужчиной, который разгуливал в образе Адольфа Гитлера, местные заметили его фотографирующимся на фоне дома, где родился лидер нацистской Германии.

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