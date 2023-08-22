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Трамп предположил, что прокурор в Джорджии опасается его бегства в Россию

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Экс-президент США Дональд Трамп предположил, что прокурор округа Фултон в Атланте, штат Джорджия, Фэни Уиллис опасается возможного побега политика в Россию из-за предъявленных ему обвинений.
Трамп предположил, что прокурор в Джорджии опасается его бегства в Россию
  • Gettyimages.ru

«Я предполагаю, что она сочла, что есть риск того, что я улечу далеко-далеко, возможно, в Россию, Россию, Россию, буду делить золотой куполообразный люкс с Владимиром, и больше меня никто не увидит и не услышит», — цитирует его пост в социальной сети Truth Social РИА Новости.

При этом Трамп не уточнил, о каком Владимире идёт речь.

Ранее поступала информация о том, что экс-президент США договорился об освобождении под залог в штате Джорджия.

Кроме того, отмечалось, что Трамп пропустит дебаты с другими кандидатами от Республиканской партии.

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