Трамп предположил, что прокурор в Джорджии опасается его бегства в Россию

Экс-президент США Дональд Трамп предположил, что прокурор округа Фултон в Атланте, штат Джорджия, Фэни Уиллис опасается возможного побега политика в Россию из-за предъявленных ему обвинений.

«Я предполагаю, что она сочла, что есть риск того, что я улечу далеко-далеко, возможно, в Россию, Россию, Россию, буду делить золотой куполообразный люкс с Владимиром, и больше меня никто не увидит и не услышит», — цитирует его пост в социальной сети Truth Social РИА Новости.

При этом Трамп не уточнил, о каком Владимире идёт речь.

Ранее поступала информация о том, что экс-президент США договорился об освобождении под залог в штате Джорджия.

Кроме того, отмечалось, что Трамп пропустит дебаты с другими кандидатами от Республиканской партии.