В Британии разбился легкомоторный самолёт, пилот погиб

В поле под городом Холстед в британском графстве Эссекс потерпел крушение легкомоторный самолёт, пилот погиб на месте. Об этом сообщила полиция графства.

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