В Британии разбился легкомоторный самолёт, пилот погиб
В поле под городом Холстед в британском графстве Эссекс потерпел крушение легкомоторный самолёт, пилот погиб на месте. Об этом сообщила полиция графства.
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«Мы продолжаем расследовать обстоятельства происшествия с легкомоторным самолётом», — приводит сообщение РИА Новости.
По данным полиции, пилоту было 70 лет.
В начале августа два человека погибли при крушении небольшого самолёта в США.
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