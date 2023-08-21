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В Британии разбился легкомоторный самолёт, пилот погиб

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В поле под городом Холстед в британском графстве Эссекс потерпел крушение легкомоторный самолёт, пилот погиб на месте. Об этом сообщила полиция графства.
В Британии разбился легкомоторный самолёт, пилот погиб
  • Gettyimages.ru
  • © SciPhiTV

«Мы продолжаем расследовать обстоятельства происшествия с легкомоторным самолётом», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным полиции, пилоту было 70 лет.

В начале августа два человека погибли при крушении небольшого самолёта в США.

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