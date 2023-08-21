Путин сообщит участникам БРИКС о приоритетах председательства России в 2024 году
Российский лидер Владимир Путин по видеосвязи проинформирует участников саммита БРИКС о приоритетах председательства России в 2024 году.
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что Путин проинформирует участников саммита о приоритетах председательства России в БРИКС, которое стартует в 2024 году.
Российский лидер примет участие в XV саммите БРИКС в формате ВКС.
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