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Путин сообщит участникам БРИКС о приоритетах председательства России в 2024 году

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Российский лидер Владимир Путин по видеосвязи проинформирует участников саммита БРИКС о приоритетах председательства России в 2024 году.
Путин сообщит участникам БРИКС о приоритетах председательства России в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что Путин проинформирует участников саммита о приоритетах председательства России в БРИКС, которое стартует в 2024 году.

Российский лидер примет участие в XV саммите БРИКС в формате ВКС.

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