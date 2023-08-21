Путин сообщит участникам БРИКС о приоритетах председательства России в 2024 году

Российский лидер Владимир Путин по видеосвязи проинформирует участников саммита БРИКС о приоритетах председательства России в 2024 году.

РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Отмечается, что Путин проинформирует участников саммита о приоритетах председательства России в БРИКС, которое стартует в 2024 году. Российский лидер примет участие в XV саммите БРИКС в формате ВКС.