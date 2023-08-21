Узнать больше

NL Times: в трёх городах Нидерландов прогремели взрывы

Короткая ссылка
В Гааге, Амстердаме и Влардингене прозвучала серия взрывов.
NL Times: в трёх городах Нидерландов прогремели взрывы
  • Gettyimages.ru
  • © Sylvain Sonnet

«Ночью взрывы повредили новый магазин кроссовок в городе Влардинген, два дома в районе Зёйдост в Амстердаме, а также дом и автомобиль в Гааге», — говорится в сообщении NL Times со ссылкой на полицию.

В результате взрывов никто не пострадал. 

По данным правоохранительных органов, взрыв во Влардингене прогремел неподалёку от магазина, в результате инцидента обгорел фасад здания.

Два взрыва в Амстердаме спровоцировали пожар, возгорание удалось потушить.

В Гааге сработало взрывное устройство — загорелась дверь дома и находящийся неподалёку автомобиль.

Ранее стало известно, что сильный взрыв произошёл в зоне причала отеля Forum в румынском городе Костинешть.

Позже сообщалось, что Министерство обороны Румынии проверяло информацию о  второй морской мине в районе города Костинешть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить