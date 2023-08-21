NL Times: в трёх городах Нидерландов прогремели взрывы

В Гааге, Амстердаме и Влардингене прозвучала серия взрывов.

«Ночью взрывы повредили новый магазин кроссовок в городе Влардинген, два дома в районе Зёйдост в Амстердаме, а также дом и автомобиль в Гааге», — говорится в сообщении NL Times со ссылкой на полицию.

В результате взрывов никто не пострадал.

По данным правоохранительных органов, взрыв во Влардингене прогремел неподалёку от магазина, в результате инцидента обгорел фасад здания.

Два взрыва в Амстердаме спровоцировали пожар, возгорание удалось потушить.

В Гааге сработало взрывное устройство — загорелась дверь дома и находящийся неподалёку автомобиль.

Ранее стало известно, что сильный взрыв произошёл в зоне причала отеля Forum в румынском городе Костинешть.

Позже сообщалось, что Министерство обороны Румынии проверяло информацию о второй морской мине в районе города Костинешть.