Премьер Мали предрёк распад ЭКОВАС в случае интервенции в Нигер
- AFP
Об этом сообщает новостной портал Abamako.
«Сейчас под видом демократии и оппозиции главы (ряда. — RT) государств хотят разделить нас. Если произойдёт военная интервенция в Нигер, то ЭКОВАС прекратит своё существование», — сказал премьер.
Он добавил, что в настоящий момент идёт подготовка к балканизации Африки, первым актом которой станет распад ЭКОВАС.
Маига подчеркнул, что некоторые силы с «самого начала» ставили цель развалить сообщество, поскольку они «не хотят объединения африканских стран».
Ранее в Нигере заявили, что любое вмешательство ЭКОВАС будет считаться оккупацией.