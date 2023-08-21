Премьер Мали предрёк распад ЭКОВАС в случае интервенции в Нигер

Премьер-министр переходного правительства Мали Чогель Кокалла Маига заявил, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ждёт распад, если его участники решатся на военное вторжение в Нигер.

Об этом сообщает новостной портал Abamako.

«Сейчас под видом демократии и оппозиции главы (ряда. — RT) государств хотят разделить нас. Если произойдёт военная интервенция в Нигер, то ЭКОВАС прекратит своё существование», — сказал премьер.

Он добавил, что в настоящий момент идёт подготовка к балканизации Африки, первым актом которой станет распад ЭКОВАС.

Маига подчеркнул, что некоторые силы с «самого начала» ставили цель развалить сообщество, поскольку они «не хотят объединения африканских стран».

Ранее в Нигере заявили, что любое вмешательство ЭКОВАС будет считаться оккупацией.