Гонсалес и Нобоа прошли во второй тур президентских выборов в Эквадоре
Луиса Гонсалес от левой партии «Гражданская революция» и Даниэль Нобоа от альянса «Национальное демократическое действие» прошли во второй тур президентских выборов в Эквадоре.
Об этом сообщает El Pais со ссылкой на данные национального избирательного совета.
Уточняется, что второй тур выборов состоится 15 октября.
Ранее в Эквадоре прошло голосование в первом туре президентских выборов.
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