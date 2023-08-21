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Гонсалес и Нобоа прошли во второй тур президентских выборов в Эквадоре

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Луиса Гонсалес от левой партии «Гражданская революция» и Даниэль Нобоа от альянса «Национальное демократическое действие» прошли во второй тур президентских выборов в Эквадоре.

Об этом сообщает El Pais со ссылкой на данные национального избирательного совета.

Уточняется, что второй тур выборов состоится 15 октября.

Ранее в Эквадоре прошло голосование в первом туре президентских выборов.

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