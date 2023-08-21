Гонсалес и Нобоа прошли во второй тур президентских выборов в Эквадоре

Луиса Гонсалес от левой партии «Гражданская революция» и Даниэль Нобоа от альянса «Национальное демократическое действие» прошли во второй тур президентских выборов в Эквадоре.