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Левоцентрист Аревало одержал победу на выборах президента Гватемалы

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Представитель левоцентристского движения «Семя» Бернардо Аревало победил во втором туре выборов президента Гватемалы, набрав 59% голосов.

Об этом информирует Избирком страны.

«Бернардо Аревало — победитель выборов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после обработки 96% протоколов он получил более 2,38 млн голосов. 

Ранее в Эквадоре началось голосование на выборах президента.

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