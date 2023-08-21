Левоцентрист Аревало одержал победу на выборах президента Гватемалы

Представитель левоцентристского движения «Семя» Бернардо Аревало победил во втором туре выборов президента Гватемалы, набрав 59% голосов.

Об этом информирует Избирком страны.

«Бернардо Аревало — победитель выборов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после обработки 96% протоколов он получил более 2,38 млн голосов.

Ранее в Эквадоре началось голосование на выборах президента.