МИД: Россия решительно осуждает атаку ВСУ на вокзал в Курске
- РИА Новости
«Решительно осуждаем этот очередной бессмысленный террористический акт преступного киевского режима», — говорится в заявлении Захаровой.
По её словам, украинские националисты целились в мирных граждан и нанесли удар по общей истории России и Украины, по памяти участников Великой Отечественной войны.
Она отметила, что нынешнее здание вокзала построено взамен уничтоженного в результате фашистских бомбёжек в 1943 году.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о пяти пострадавших в результате атаки БПЛА на здание вокзала.
Они получили лёгкие ранения от осколков стёкол.