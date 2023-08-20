МИД: Россия решительно осуждает атаку ВСУ на вокзал в Курске

Россия выступает с решительным осуждением атаки украинским беспилотником железнодорожного вокзала в Курске, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Решительно осуждаем этот очередной бессмысленный террористический акт преступного киевского режима», — говорится в заявлении Захаровой.

По её словам, украинские националисты целились в мирных граждан и нанесли удар по общей истории России и Украины, по памяти участников Великой Отечественной войны.

Она отметила, что нынешнее здание вокзала построено взамен уничтоженного в результате фашистских бомбёжек в 1943 году.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о пяти пострадавших в результате атаки БПЛА на здание вокзала.

Они получили лёгкие ранения от осколков стёкол.