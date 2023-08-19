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Делегация ЭКОВАС встретилась с отстранённым президентом Нигера

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Члены делегации Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) встретились с отстранённым президентом Нигера Мохамедом Базумом.
Делегация ЭКОВАС встретилась с отстранённым президентом Нигера
  • AFP
  • © Issouf SANOGO

Об этом сообщила радиостанция RFI.

Уточняется, что на встрече с Базумом присутствовал возглавляющий делегацию бывший президент Нигерии генерал Абдусалами Абубакар.

Ранее сообщалось, что делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер.

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