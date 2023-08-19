Делегация ЭКОВАС встретилась с отстранённым президентом Нигера
Члены делегации Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) встретились с отстранённым президентом Нигера Мохамедом Базумом.
- AFP
- © Issouf SANOGO
Об этом сообщила радиостанция RFI.
Уточняется, что на встрече с Базумом присутствовал возглавляющий делегацию бывший президент Нигерии генерал Абдусалами Абубакар.
Ранее сообщалось, что делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер.
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