Делегация ЭКОВАС встретилась с отстранённым президентом Нигера

Члены делегации Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) встретились с отстранённым президентом Нигера Мохамедом Базумом.

Об этом сообщила радиостанция RFI.

Уточняется, что на встрече с Базумом присутствовал возглавляющий делегацию бывший президент Нигерии генерал Абдусалами Абубакар.

Ранее сообщалось, что делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер.