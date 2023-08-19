Депутат Шхагошев: акции с сожжением Корана могут погрузить в хаос всю Европу
По его словам, европейские законодательные органы должны по примеру российской Госдумы принять постановления с осуждением таких акций.
«Иначе Швеция погрузится в террористический хаос. Более того, не только Швеция, в террористический хаос может погрузиться вся Европа», — приводит РИА Новости заявление Шхагошева.
Ранее шведское правительство начнёт пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что из-за акций сожжения Корана серьёзно возросла угроза интересам Швеции за рубежом.