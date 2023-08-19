Депутат Шхагошев: акции с сожжением Корана могут погрузить в хаос всю Европу

Акции с сожжением Корана могут привести к тому, что вся Европа погрузится в террористический хаос, необходимы заявления европейских парламентов с осуждением данный действий. Об этом заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

По его словам, европейские законодательные органы должны по примеру российской Госдумы принять постановления с осуждением таких акций.

«Иначе Швеция погрузится в террористический хаос. Более того, не только Швеция, в террористический хаос может погрузиться вся Европа», — приводит РИА Новости заявление Шхагошева.

Ранее шведское правительство начнёт пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что из-за акций сожжения Корана серьёзно возросла угроза интересам Швеции за рубежом.