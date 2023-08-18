Госдеп США одобрил возможную продажу Австралии РСЗО HIMARS на $975 млн

Госдепартамент Соединённых Штатов одобрил возможную продажу Австралии РСЗО HIMARS и других систем на $975 млн.

Об этом информирует Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Отмечается, что австралийские власти ранее запросили разрешение на приобретение у Вашингтона до 22 РСЗО M142 HIMARS и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что японские, американские и австралийские силы собираются 23 августа провести совместные морские учения в Южно-Китайском море.