Узнать больше

Госдеп США одобрил возможную продажу Австралии РСЗО HIMARS на $975 млн

Короткая ссылка
Госдепартамент Соединённых Штатов одобрил возможную продажу Австралии РСЗО HIMARS и других систем на $975 млн.
Госдеп США одобрил возможную продажу Австралии РСЗО HIMARS на $975 млн
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Отмечается, что австралийские власти ранее запросили разрешение на приобретение у Вашингтона до 22 РСЗО M142 HIMARS и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что японские, американские и австралийские силы собираются 23 августа провести совместные морские учения в Южно-Китайском море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить