В США бывшую жену исполнительного директора Microsoft обвинили в его убийстве
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ABC News отмечает, что Бридеган был застрелен в Джексонвилле в прошлом году, тогда следователи сообщили, что речь идёт о «спланированной засаде».
Женщину задержали в Вест Ричленде в штате Вашингтон, она отрицает причастность к убийству.
По делу об убийстве были задержаны нынешний муж Гарднер Марио Фернандес Салдана, а также его компаньон Генри Тенон, который, по имеющимся данным, стрелял в жертву.
Бридеган был убит, когда ехал со своей двухлетней дочерью в сторону Джексонвилл-Бич в феврале 2022 года. В мужчину стреляли, когда он вышел из машины, чтобы убрать преграду с дороги.