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В США бывшую жену исполнительного директора Microsoft обвинили в его убийстве

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В США женщину заподозрили в убийстве исполнительного директора Microsoft Джареда Бридегана, обвинения предъявлены его бывшей жене Шанне Гарднер. Суд во Флориде уже предъявил ей обвинения в убийстве. Как считает прокуратура, фигурантка дела совершила «хладнокровное, расчётливое и преднамеренное убийство отца четверых детей».
В США бывшую жену исполнительного директора Microsoft обвинили в его убийстве
  • Gettyimages.ru
  • © Gary Hershorn

ABC News отмечает, что Бридеган был застрелен в Джексонвилле в прошлом году, тогда следователи сообщили, что речь идёт о «спланированной засаде».

Женщину задержали в Вест Ричленде в штате Вашингтон, она отрицает причастность к убийству.

По делу об убийстве были задержаны нынешний муж Гарднер Марио Фернандес Салдана, а также его компаньон Генри Тенон, который, по имеющимся данным, стрелял в жертву.

Бридеган был убит, когда ехал со своей двухлетней дочерью в сторону Джексонвилл-Бич в феврале 2022 года. В мужчину стреляли, когда он вышел из машины, чтобы убрать преграду с дороги.

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