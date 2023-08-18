МИД назвал абсурдными заявления об угрозе Новой Зеландии со стороны России
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«Это не что иное, как продукт западной пропаганды. Подобные обвинения в наш адрес — предлог для того, чтобы Веллингтон присоединился к глобальным военным приготовлениям англосаксов», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД напомнили, что в НАТО открыто заявляют, что безопасность Евро-Атлантического региона неделима с безопасностью Индо-Тихоокеанского региона.
«Цель ясна — Вашингтон и его сателлиты пытаются усилить взаимодействие НАТО со странами АТР в целях противодействия России и Китаю», — отметили в министерстве.
Также в ответе ведомства говорится, что в МИД прекрасно понимают, что «всеми такими процессами руководят США, а Веллингтон лишь проявляет лояльность и безропотно выполняет волю гегемона».
«Позиция Новой Зеландии в этой связи, даже несмотря на то, что её шаги привычно укладываются в русло проводимого действующим правительством антироссийского курса, не может не вызывать сожаления. Как известно, Веллингтон одним из первых ввёл санкции против нашей страны», — заявили в МИД.
Москва будет обязательно учитывать подобные заявления в своём внешнеполитическом планировании.
«В соответствии с новой Концепцией внешней политики, взаимодействие с государствами определяется в том числе «характером их политики в отношении Российской Федерации», — заявили в министерстве.
В июле министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута объявила о введении нового пакета санкций в отношении граждан и предприятий России и Белоруссии.