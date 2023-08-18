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МИД назвал абсурдными заявления об угрозе Новой Зеландии со стороны России

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Департамент информации и печати МИД России в ответ на запрос RT отметил, что заявления Новой Зеландии об угрозе национальной безопасности со стороны Российской Федерации сами по себе являются абсурдными.
МИД назвал абсурдными заявления об угрозе Новой Зеландии со стороны России
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Это не что иное, как продукт западной пропаганды. Подобные обвинения в наш адрес — предлог для того, чтобы Веллингтон присоединился к глобальным военным приготовлениям англосаксов», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД напомнили, что в НАТО открыто заявляют, что безопасность Евро-Атлантического региона неделима с безопасностью Индо-Тихоокеанского региона.

«Цель ясна — Вашингтон и его сателлиты пытаются усилить взаимодействие НАТО со странами АТР в целях противодействия России и Китаю», — отметили в министерстве.

Также в ответе ведомства говорится, что в МИД прекрасно понимают, что «всеми такими процессами руководят США, а Веллингтон лишь проявляет лояльность и безропотно выполняет волю гегемона».

«Позиция Новой Зеландии в этой связи, даже несмотря на то, что её шаги привычно укладываются в русло проводимого действующим правительством антироссийского курса, не может не вызывать сожаления. Как известно, Веллингтон одним из первых ввёл санкции против нашей страны», — заявили в МИД.

Москва будет обязательно учитывать подобные заявления в своём внешнеполитическом планировании.

«В соответствии с новой Концепцией внешней политики, взаимодействие с государствами определяется в том числе «характером их политики в отношении Российской Федерации», — заявили в министерстве. 

В июле министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута объявила о введении нового пакета санкций в отношении граждан и предприятий России и Белоруссии.

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