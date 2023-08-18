В Evergrande опровергли данные о подаче заявления о банкротстве в суд Нью-Йорка
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Как пояснила компания Evergrande, она лишь занимается продвижением реструктуризации своего офшорного долга согласно плану.
«Компания обратилась в суд США в соответствии с главой 15 кодекса США о признании схем регулирования в рамках оффшорной реструктуризации долга для Гонконга и Британских Виргинских островов», — приводит РИА Новости заявление компании.
Подчёркивается, что подача такого заявления является стандартной процедурой и не включает в себя заявление о банкротстве.