Посольство: Аргентина заинтересована в прямых рейсах с Россией

Аргентина заинтересована в запуске прямых рейсов в Россию.

Об этом сообщили в посольстве Аргентины в Москве.

«Я думаю благодаря многим молодым парам из России в Аргентине появилось русское сообщество, поэтому будет очень хорошо и практично иметь прямые рейсы из Москвы в Буэнос-Айрес, но, конечно, это зависит от того, насколько интересна эта идея с точки зрения коммерции», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Россия» с 24 декабря запускает полёты в кубинскую Гавану.