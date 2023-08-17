Посольство: Аргентина заинтересована в прямых рейсах с Россией
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Об этом сообщили в посольстве Аргентины в Москве.
«Я думаю благодаря многим молодым парам из России в Аргентине появилось русское сообщество, поэтому будет очень хорошо и практично иметь прямые рейсы из Москвы в Буэнос-Айрес, но, конечно, это зависит от того, насколько интересна эта идея с точки зрения коммерции», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Россия» с 24 декабря запускает полёты в кубинскую Гавану.