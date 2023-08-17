Узнать больше

Турция взяла в аренду на 99 лет порт в Ливии для размещения там военной базы

Короткая ссылка
Турция на 99 лет арендовала порт Хомс на северо-западе Ливии для размещения там военной базы.
Турция взяла в аренду на 99 лет порт в Ливии для размещения там военной базы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Haber7 со ссылкой на российский научно-исследовательский институт (RUSEN).

«Сформировав военную базу в регионе, турецкие военные будут активно бороться с терроризмом, миграцией, контрабандой... в Средиземноморье», — уточняется в материале.

Кроме того, Турция будет отвечать за безопасность торговых судов в регионе.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия выступает за суверенитет и территориальную целостность Ливии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить