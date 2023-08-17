Турция взяла в аренду на 99 лет порт в Ливии для размещения там военной базы
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Об этом сообщает Haber7 со ссылкой на российский научно-исследовательский институт (RUSEN).
«Сформировав военную базу в регионе, турецкие военные будут активно бороться с терроризмом, миграцией, контрабандой... в Средиземноморье», — уточняется в материале.
Кроме того, Турция будет отвечать за безопасность торговых судов в регионе.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия выступает за суверенитет и территориальную целостность Ливии.