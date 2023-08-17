Турция взяла в аренду на 99 лет порт в Ливии для размещения там военной базы

Турция на 99 лет арендовала порт Хомс на северо-западе Ливии для размещения там военной базы.

Об этом сообщает Haber7 со ссылкой на российский научно-исследовательский институт (RUSEN).

«Сформировав военную базу в регионе, турецкие военные будут активно бороться с терроризмом, миграцией, контрабандой... в Средиземноморье», — уточняется в материале.

Кроме того, Турция будет отвечать за безопасность торговых судов в регионе.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия выступает за суверенитет и территориальную целостность Ливии.