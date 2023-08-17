Весь Ливан остался без электричества после отключения двух ТЭС

Более семи часов электроэнергия не подаётся на всей территории Ливана из-за отключения двух ТЭС, сообщила компания Électricité du Liban.

«Оператор двух ТЭС — Дейр Аммар и Захрани — сообщил в среду, что отключит с 17:00 по местному времени ТЭС из-за неуплаты задолженностей в валюте. Оператор реализовал своё обещание», — цитирует РИА Новости заявление компании.

Отмечается, что две данные ТЭС являются единственными станциями, снабжающими Ливан электричеством.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 213 тыс. домов осталось без электричества в южной японской префектуре Окинава из-за тайфуна «Канун».