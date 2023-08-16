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Число маршей правых экстремистов в ФРГ выросло в первой половине 2023 года

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Количество протестов правых экстремистов в Германии за первые шесть месяцев 2023 года увеличилось более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Число маршей правых экстремистов в ФРГ выросло в первой половине 2023 года
  • РИА Новости

Об этом пишет немецкая газета Der Spiegel.

Издание со ссылкой на данные МВД сообщило, что по всей стране насчитали 110 маршей, а в первой половине 2022 года их было 35.

Многие из проведённых митингов были направлены против размещения беженцев и политики в отношении беженцев.

1 августа сообщалось, что украинца убили в приюте для беженцев в немецком городе Ахерн. Между убитым и подозреваемым произошла ссора, переросшая в драку.

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