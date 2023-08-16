Число маршей правых экстремистов в ФРГ выросло в первой половине 2023 года
- РИА Новости
Об этом пишет немецкая газета Der Spiegel.
Издание со ссылкой на данные МВД сообщило, что по всей стране насчитали 110 маршей, а в первой половине 2022 года их было 35.
Многие из проведённых митингов были направлены против размещения беженцев и политики в отношении беженцев.
1 августа сообщалось, что украинца убили в приюте для беженцев в немецком городе Ахерн. Между убитым и подозреваемым произошла ссора, переросшая в драку.