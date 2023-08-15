Глава МО КНДР: вопрос в том, кто начнёт ядерную войну на Корейском полуострове
- AP
- © Ahn Young-joon
Об этом министр сказал в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.
«Ядерная война на Корейском полуострове стала теперь не вопросом того, будет ли она, а вопросом того, кто и когда её начнёт», — цитирует его РИА Новости.
Кан Сун Нам подчеркнул, что Корейский полуостров превращается в очаг ядерной войны из-за мании Вашингтона начать её там.
Ранее в КНДР заявили, что ответственность за развязывание ядерной войны на Корейском полуострове будет нести Совет Безопасности ООН.