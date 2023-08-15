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Глава МО КНДР: вопрос в том, кто начнёт ядерную войну на Корейском полуострове

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Министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам заявил, что вопрос не в том, произойдёт ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто и когда её начнёт.
Глава МО КНДР: вопрос в том, кто начнёт ядерную войну на Корейском полуострове
  • AP
  • © Ahn Young-joon

Об этом министр сказал в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.

«Ядерная война на Корейском полуострове стала теперь не вопросом того, будет ли она, а вопросом того, кто и когда её начнёт», — цитирует его РИА Новости.

Кан Сун Нам подчеркнул, что Корейский полуостров превращается в очаг ядерной войны из-за мании Вашингтона начать её там.

Ранее в КНДР заявили, что ответственность за развязывание ядерной войны на Корейском полуострове будет нести Совет Безопасности ООН.

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