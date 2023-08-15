В Австралии бывшему священнику увеличили тюремный срок по делу о растлении детей

Бывшему австралийскому священнику, осуждённому за сексуальное насилие над несовершеннолетними, увеличили срок заключения ещё на один год.

Об этом сообщает Associated Press.

Мужчина получил дополнительный год тюрьмы после того, как в июне признал себя виновным в развратных действиях в отношении 13-летнего мальчика во время работы в католической школе в 1987 году. Ребёнок был признан 72-й официальной жертвой растлителя.

Уточняется, что за 29 лет работы священником Джеральд Ридсдейл сменил 16 религиозных учреждений. Отмечается, что частые переезды священнослужителя были свидетельством того, что церковь скрывала его преступления.

Ранее суд в Анапе арестовал обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности детей, который подозревается в приставании к двум девочкам в детском лагере.