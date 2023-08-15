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ВВС ФРГ выводят из эксплуатации самолёты А340 после невылета Бербок в Австралию

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ВВС ФРГ приняли решение немедленно вывести из эксплуатации правительственные самолёты типа А340 после того, как министр иностранных дел Германии Анналена Бербок была вынуждена нарушить планы своего визита в Австралию из-за технической неисправности самолёта.
ВВС ФРГ выводят из эксплуатации самолёты А340 после невылета Бербок в Австралию
  • Gettyimages.ru
  • © gopixa

Об этом пишет Der Spiegel.

«Мы выведем два A340 из эксплуатации как можно скорее, то есть в ближайшие недели», — заявил представитель ВВС.

Отмечается, что два самолёта изначально планировалось вывести из эксплуатации осенью и в начале следующего года.

Правительственный самолёт с Бербок на борту должен был приземлиться в понедельник, 14 августа, в австралийской столице Канберре, во вторник утром должна была начаться официальная программа недельного визита. После Австралии министр хотела также посетить Новую Зеландию и Фиджи.

Но в понедельник утром экипаж самолёта с главой МИД на борту после остановки для дозаправки в Абу-Даби и возобновления полёта обнаружил неисправность с выдвижением закрылков и вынужден был вновь вернуться в ОАЭ.

В статье уточняется, что после отмены поездки в Австралию Бербок хотела вернуться в Берлин регулярным рейсом, но точный маршрут обратного пути министра не был опубликован по соображениям безопасности.

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