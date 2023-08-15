ВВС ФРГ выводят из эксплуатации самолёты А340 после невылета Бербок в Австралию
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Об этом пишет Der Spiegel.
«Мы выведем два A340 из эксплуатации как можно скорее, то есть в ближайшие недели», — заявил представитель ВВС.
Отмечается, что два самолёта изначально планировалось вывести из эксплуатации осенью и в начале следующего года.
Правительственный самолёт с Бербок на борту должен был приземлиться в понедельник, 14 августа, в австралийской столице Канберре, во вторник утром должна была начаться официальная программа недельного визита. После Австралии министр хотела также посетить Новую Зеландию и Фиджи.
Но в понедельник утром экипаж самолёта с главой МИД на борту после остановки для дозаправки в Абу-Даби и возобновления полёта обнаружил неисправность с выдвижением закрылков и вынужден был вновь вернуться в ОАЭ.
В статье уточняется, что после отмены поездки в Австралию Бербок хотела вернуться в Берлин регулярным рейсом, но точный маршрут обратного пути министра не был опубликован по соображениям безопасности.