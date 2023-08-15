Путин провёл переговоры с главой Мали
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Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что лидеры двух стран обсудили ряд вопросов дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений.
«Особое внимание уделено обстановке в Сахаро-Сахельском регионе. В частности, подчёркнута важность урегулирования ситуации вокруг Республики Нигер исключительно мирными политико-дипломатическими средствами», — уточняется в заявлении.
Ранее президент Мали поблагодарил Россию за поставки зерна.