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Путин провёл переговоры с главой Мали

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Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой.
Путин провёл переговоры с главой Мали
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили ряд вопросов дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений.

«Особое внимание уделено обстановке в Сахаро-Сахельском регионе. В частности, подчёркнута важность урегулирования ситуации вокруг Республики Нигер исключительно мирными политико-дипломатическими средствами», — уточняется в заявлении.

Ранее президент Мали поблагодарил Россию за поставки зерна.

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