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На юго-востоке Норвегии обрушился железнодорожный мост

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По словам местных властей, на юго-востоке Норвегии обрушился железнодорожный мост. Он пересекал реку, которая вышла из берегов после сильных проливных дождей.
На юго-востоке Норвегии обрушился железнодорожный мост
  • AFP
  • © Lars SKJEGGESTAD KLEVEN / NTB

Об этом информирует Associated Press.

Уточняется, что авария произошла из-за повреждения фундамента центральной части моста.

Ранее сообщалось, что в результате паводка в Октябрьском районе Приморья смыло мост.

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