На юго-востоке Норвегии обрушился железнодорожный мост

По словам местных властей, на юго-востоке Норвегии обрушился железнодорожный мост. Он пересекал реку, которая вышла из берегов после сильных проливных дождей.

AFP

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