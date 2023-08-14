На юго-востоке Норвегии обрушился железнодорожный мост
По словам местных властей, на юго-востоке Норвегии обрушился железнодорожный мост. Он пересекал реку, которая вышла из берегов после сильных проливных дождей.
- AFP
- © Lars SKJEGGESTAD KLEVEN / NTB
Об этом информирует Associated Press.
Уточняется, что авария произошла из-за повреждения фундамента центральной части моста.
Ранее сообщалось, что в результате паводка в Октябрьском районе Приморья смыло мост.
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