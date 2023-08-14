Узнать больше

Индия не стала приглашать Зеленского на саммит G20 в Нью-Дели

Короткая ссылка
Специальный секретарь индийского председательства в G20 Миктеш Пардеши заявил о решении Индии отказаться от приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит объединения, который пройдёт в Нью-Дели.
Индия не стала приглашать Зеленского на саммит G20 в Нью-Дели
  • AFP
  • © Sajjad HUSSAIN

Об этом сообщает РБК.

«У нас есть лист из девяти стран, которые мы пригласили... Страна, которую вы упомянули, не входит в этот лист», — заявил Пардеши.

Так он ответил на вопрос о том, стоит ли ожидать приезда главы Украины на мероприятие.

Вместе с этим Пардеши отметил, что на саммит были приглашены Бангладеш, Алжир, Египет, Испания, Нидерланды, Оман и Сингапур.

Ранее в МИД Индии заявили, что не намерены проводить встречи по Украине на полях саммита G20.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить