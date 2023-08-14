Индия не стала приглашать Зеленского на саммит G20 в Нью-Дели
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Об этом сообщает РБК.
«У нас есть лист из девяти стран, которые мы пригласили... Страна, которую вы упомянули, не входит в этот лист», — заявил Пардеши.
Так он ответил на вопрос о том, стоит ли ожидать приезда главы Украины на мероприятие.
Вместе с этим Пардеши отметил, что на саммит были приглашены Бангладеш, Алжир, Египет, Испания, Нидерланды, Оман и Сингапур.
Ранее в МИД Индии заявили, что не намерены проводить встречи по Украине на полях саммита G20.