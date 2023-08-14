Индия не стала приглашать Зеленского на саммит G20 в Нью-Дели

Специальный секретарь индийского председательства в G20 Миктеш Пардеши заявил о решении Индии отказаться от приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит объединения, который пройдёт в Нью-Дели.

Об этом сообщает РБК.

«У нас есть лист из девяти стран, которые мы пригласили... Страна, которую вы упомянули, не входит в этот лист», — заявил Пардеши.

Так он ответил на вопрос о том, стоит ли ожидать приезда главы Украины на мероприятие.

Вместе с этим Пардеши отметил, что на саммит были приглашены Бангладеш, Алжир, Египет, Испания, Нидерланды, Оман и Сингапур.

Ранее в МИД Индии заявили, что не намерены проводить встречи по Украине на полях саммита G20.