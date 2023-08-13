Теракт произошёл в мечети в иранском городе Шираз
Теракт произошёл в мечети Шах-Черах в иранском городе Шираз. Как сообщает агентство Mehr, вооружённый злоумышленник попытался прорваться в святыню, однако его остановили силы безопасности. По имеющимся данным, два силовика погибли.
- Gettyimages.ru
Как напоминает агентство, 26 октября 2022 года в этом же месте произошёл теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 13 человек.
По информации Fars News, силовики застрелили нападавшего.
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