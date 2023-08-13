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По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва жилого дома в США

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Четыре человека погибли в результате взрыва жилого дома в пригороде Питтсбурга, штат Пенсильвания.

Об этом информирует телеканал ABC.

«Также пострадали три человека, они были доставлены в местные больницы», — говорится в публикации.

Отмечается, что один из них находится в критическом состоянии, ещё один человек числится пропавшим без вести.

По данным телеканала, взрыв прогремел в одном из жилых домов, после чего возник пожар, который перекинулся на соседние здания.

В июле один человек в США погиб при взрыве предназначавшихся для 4 июля фейерверков.

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