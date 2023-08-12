Боррель: ЕС готов ввести санкции против Нигера в поддержку усилий ЭКОВАС

Евросоюз готов ввести санкции против Нигера в поддержку усилий ЭКОВАС по «восстановлению демократии».

Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Евросоюз полностью поддерживает усилия, предпринимаемые ЭКОВАС, и готовится внести вклад в их реализацию на практике путём введения нового режима индивидуальных санкций (против нового руководства Нигера. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности на фоне возможного вторжения в страну сил ЭКОВАС.