Политолог Мезюхо: республиканцы выступают против помощи Киеву из-за президентской гонки

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал заявление члена палаты представителей США Уоррена Дэвидсона о том, что конгрессмены-республиканцы потребовали от американского президента Джо Байдена отозвать запрос о новом финансировании помощи Украине на $24 млрд.

«Я думаю, призыв республиканцев, на самом деле, ни на что не повлияет и Украина получит очередную партию военной помощи. Дело в том, что внутри республиканской партии, на самом деле, не существует консенсуса по поводу непредоставления военной помощи, в том числе финансовой, режиму Зеленского», — отметил политолог.

По его мнению, немало республиканцев поддерживают боевые действия так же, как и демократы.

«Нынешние выступления против очередного транша, на мой взгляд, связаны с предвыборной гонкой за пост президента США. Я не вижу, в принципе, большой разницы между демократами и республиканцами в плане их стратегии по Украине. Конечно, при Трампе не было российской СВО, но США также регистрировали антироссийские санкции, заигрывали с Украиной. То есть практически вели себя так же, как и демократы», — заключил он.

Ранее республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о помощи Киеву на $24 млрд.

По их заявлению, американцы «устали спонсировать бесконечную прокси-войну».