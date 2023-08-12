Узнать больше

Политолог Мезюхо: республиканцы выступают против помощи Киеву из-за президентской гонки

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал заявление члена палаты представителей США Уоррена Дэвидсона о том, что конгрессмены-республиканцы потребовали от американского президента Джо Байдена отозвать запрос о новом финансировании помощи Украине на $24 млрд.
Политолог Мезюхо: республиканцы выступают против помощи Киеву из-за президентской гонки
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, призыв республиканцев, на самом деле, ни на что не повлияет и Украина получит очередную партию военной помощи. Дело в том, что внутри республиканской партии, на самом деле, не существует консенсуса по поводу непредоставления военной помощи, в том числе финансовой, режиму Зеленского», — отметил политолог.

По его мнению, немало республиканцев поддерживают боевые действия так же, как и демократы.

«Нынешние выступления против очередного транша, на мой взгляд, связаны с предвыборной гонкой за пост президента США. Я не вижу, в принципе, большой разницы между демократами и республиканцами в плане их стратегии по Украине. Конечно, при Трампе не было российской СВО, но США также регистрировали антироссийские санкции, заигрывали с Украиной. То есть практически вели себя так же, как и демократы», — заключил он.

Ранее республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о помощи Киеву на $24 млрд.

По их заявлению, американцы «устали спонсировать бесконечную прокси-войну».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить