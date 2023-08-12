Два человека погибли, 16 пропали без вести после схода селя в центральном Китае

Два человека погибли, 16 пропали без вести в результате схода селя в провинции Шэньси в центральном Китае.

Об этом информирует CCTV.

«На данный момент спасено четыре человека», — говорится в публикации.

Отмечается, что селевым потоком смыло несколько домов. Также, по данным телеканала, повреждены мосты и дороги, нарушено электроснабжение.

Поисково-спасательная операция и работы по ликвидации последствий природной катастрофы продолжаются.

Ранее на севере Китая в результате непогоды погибли 29 человек.

Также в результате сильных ливней в Пекине погибли более 30 человек.