Два человека погибли, 16 пропали без вести после схода селя в центральном Китае
Об этом информирует CCTV.
«На данный момент спасено четыре человека», — говорится в публикации.
Отмечается, что селевым потоком смыло несколько домов. Также, по данным телеканала, повреждены мосты и дороги, нарушено электроснабжение.
Поисково-спасательная операция и работы по ликвидации последствий природной катастрофы продолжаются.
Ранее на севере Китая в результате непогоды погибли 29 человек.
Также в результате сильных ливней в Пекине погибли более 30 человек.