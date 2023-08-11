Белый дом: Иран не сможет потратить $6 млрд за освобождённых американцев на военные нужды

Иран не сможет потратить $6 млрд за освобождённых американцев на военные нужды.

Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«В отношении того, что может сделать с этими деньгами Иран, будут строгие ограничения», — приводит ТАСС его ответ на вопрос о возможности Ирана потратить $6 млрд на военные цели.

По словам Кирби, условия создания счетов предполагают, что находящиеся на них деньги могут быть использованы для закупки медикаментов и медицинского оборудования.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что Иран получит $6 млрд в рамках обмена заключёнными.